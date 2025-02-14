Нужен ли вертолет на поле боя? Мир меняется, и сегодня мы становимся свидетелями того, как это происходит.
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Нужен ли вертолет на поле боя? Мир меняется, и сегодня мы становимся свидетелями того, как это происходит.
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