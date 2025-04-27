Москвича дважды ограбили во время массажа в ТЦ

В центре столицы ограбили посетителя торгового центра. Москвич задремал в массажном кресле, злоумышленник увидел это и сначала снял с руки потерпевшего смарт-часы, а через некоторое время вернулся и еще похитил смартфон.
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