Ямальчанка без разрешения перевела себе со счета знакомого 42 тысячи рублей

Ямальчанка без разрешения перевела себе деньги с чужого счета. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, жительница Лабытнанги в марте 2026 года достоверно зная пароли от мобильного телефона и приложения банка своего знакомого, перевела себе более 42 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии