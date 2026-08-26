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РИА Новый день

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Ямальчанка без разрешения перевела себе со счета знакомого 42 тысячи рублей

Ямальчанка без разрешения перевела себе со счета знакомого 42 тысячи рублей

Ямальчанка без разрешения перевела себе деньги с чужого счета. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, жительница Лабытнанги в марте 2026 года достоверно зная пароли от мобильного телефона и приложения банка своего знакомого, перевела себе более 42 тысяч рублей.

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