Ямальчанка без разрешения перевела себе со счета знакомого 42 тысячи рублей

Ямальчанка без разрешения перевела себе деньги с чужого счета. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, жительница Лабытнанги в марте 2026 года достоверно зная пароли от мобильного телефона и приложения банка своего знакомого, перевела себе более 42 тысяч рублей.