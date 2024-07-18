Минск попробует убедить Запад в своем миролюбии посредством безвизового режима для европейцев

С 19 июля Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
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