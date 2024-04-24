Собянин рассказал о популярных направлениях проектов «Академии инноваторов»

Недавно состоялся финал второго потока «Академии инноваторов», он был очень успешен Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем Telegram-канале, что в городе продолжает работать проект «Академии инноваторов».
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