Непал: 781 человек погиб, 267 получили ранения и 2502 человека остаются пропавшими без вести, в том числе 517 иностранных граждан, в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восточный Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини по состоянию на вечер из-за ливневых наводнений и оползни.