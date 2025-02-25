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Царьград

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Ереван ответил Баку на предложение о мирном соглашении: что известно

Ереван ответил Баку на предложение о мирном соглашении: что известно

Стало известно, что Армения получила ответ от Баку на предложение по мирному договору.Армения получила ответ Азербайджана касательно предложений по мирному договору.

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