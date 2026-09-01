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Регионы России

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Лукашенко заявил о возвращении прямой массовой военной агрессии в мир

Лукашенко заявил о возвращении прямой массовой военной агрессии в мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил возвращение в современный мир прямой массовой военной агрессии.

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