Лукашенко заявил о возвращении прямой массовой военной агрессии в мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил возвращение в современный мир прямой массовой военной агрессии.
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