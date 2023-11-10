Figaro: Россия одним маневром сорвала Киеву план контрнаступления

В день начала контрнаступления ВСУ 6 июня украинская армия планировала нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российские войска с самого начала разрушили украинские планы.
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