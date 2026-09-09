Какие сидераты посеять в сентябре для восстановления и защиты почвы

Осенние работы на участке редко ограничиваются только уборкой урожая. Когда последние овощи собраны, а грядки постепенно пустеют, у многих возникает закономерный вопрос: как распорядиться освободившейся землёй, чтобы она не простаивала без пользы до самой весны? Оставлять почву голой — значит подвергать её вымыванию, выветриванию и активному заселению сорняками.