Всем привет, друзья мои! Сегодня обсуждаем с вами то, как наши известные личности готовятся к празднованию нового года.
"Миллион на ерунду?"- Волочкова разозлила людей тратами на новогодний декор
Комментарии
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Ина Куликова
С мне интересно, ЗАЧЕМ(!) кто-то подписъвается на всяких там "звезд" и прочих хайпожоров, неужели так уж интересно какого цвета у волочковой труселя?🤩
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13 час.
Добрый Кот
Что вы докопались до Волочковой? Она своей пиздой зарабатывает деньги. Если проститутка тратит свои деньги, на что хочет, за что её судить?
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11 час.
лилия дрогочинская
Меня не Волочкова злит - на нее мне наплевать!- Бесят бездарные журналюги, которые могут только в трусы и в чужой карман заглядывать! Они хуже Волочковой!
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50 мин.
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