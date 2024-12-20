Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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"Миллион на ерунду?"- Волочкова разозлила людей тратами на новогодний декор

Всем привет, друзья мои! Сегодня обсуждаем с вами то, как наши известные личности готовятся к празднованию нового года.

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Комментарии
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Ина Куликова
С мне интересно, ЗАЧЕМ(!) кто-то подписъвается на всяких там &quot;звезд&quot; и прочих хайпожоров, неужели так уж интересно какого цвета у волочковой труселя?🤩
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13 час.
Добрый Кот
Что вы докопались до Волочковой? Она своей пиздой зарабатывает деньги. Если проститутка тратит свои деньги, на что хочет, за что её судить?
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11 час.
лилия дрогочинская
Меня не Волочкова злит - на нее мне наплевать!- Бесят бездарные журналюги, которые могут только в трусы и в чужой карман  заглядывать! Они хуже Волочковой!
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50 мин.

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