"Миллион на ерунду?"- Волочкова разозлила людей тратами на новогодний декор

Ина Куликова С мне интересно, ЗАЧЕМ(!) кто-то подписъвается на всяких там "звезд" и прочих хайпожоров, неужели так уж интересно какого цвета у волочковой труселя?🤩

Добрый Кот Что вы докопались до Волочковой? Она своей пиздой зарабатывает деньги. Если проститутка тратит свои деньги, на что хочет, за что её судить?