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Синоптик 2027 елның җәе нинди булачагы турында сөйләде

Синоптик 2027 елның җәе нинди булачагы турында сөйләде

2027 елда Россиядә Эль-Ниньо климатик күренешенең йогынтысы аркасында салкын һәм яңгырлы җәй фаразлана.

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