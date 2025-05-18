В Липецкой области откроют 11 агротехнологических классов

Одиннадцать новых агротехнологических классов появится в Липецкой области уже в 2025 году. Они создаются в рамках проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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