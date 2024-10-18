Россия запросила два заседания Совбеза ООН по Украине

Россия запросила два заседания Совета Безопасности ООН по Украине – на 25 и на 31 октября – на них будут рассмотрены преступления украинских военных против мирных жителей, в том числе в Курской области, а также поставки западного оружия Киеву, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.