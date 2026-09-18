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Царьград

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Жилищный надзор призывает жаловаться на недоступность УК

Жилищный надзор призывает жаловаться на недоступность УК

Жильцы не должны сами сливать теплоноситель или открывать арматуру. Если управляющая компания игнорирует заявки о протечках и неисправностях, обращайтесь в ГИС ЖКХ или к жилищному надзору через письменный запрос для решения проблемы.

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