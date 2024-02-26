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Закон, порядок, государство

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Начальник Главного управления связи ВС РФ наградил военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения СВО

Начальник Главного управления связи ВС РФ наградил военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения СВО

В ходе награждения генерал-лейтенант вручил государственные награды - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медали «Суворова», «Жукова», а также ведомственные награды Минобороны России.

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