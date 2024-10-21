Выдавший справку «борскому стрелку» психиатр вышел на свободу после суда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября, ФедералПресс. Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил психиатра Виталия Балуева к шести месяцам колонии-поселения за то, что он выдал 18-летнему жителю Бора Данилу Монахову справку на оружие, после чего молодой человек застрелил четырех человек и покончил с собой.
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