Последний шанс: покупатели жилья вышли из «спящего режима»

Число ипотечных сделок в начале 2024 года резко просело, но в апреле и мае рынок новостроек Москвы и Подмосковья активизировался в преддверии завершения программ с господдержкой, сообщают аналитики «Индикаторов рынка недвижимости IRN.
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