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Квартира, дом, дача

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Площадь этой квартиры — всего 9 квадратов. Как тут можно жить? Показываю фото

Площадь этой квартиры — всего 9 квадратов. Как тут можно жить? Показываю фото

Да, мне попадались прежде новости про крошечные квартирки. Да и наш знакомый одно время снимал студию площадью 18 квадратов на окраине Тюмени, пока строилась его будущая квартира в хорошем жилом комплексе.

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