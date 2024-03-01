Площадь этой квартиры — всего 9 квадратов. Как тут можно жить? Показываю фото

Да, мне попадались прежде новости про крошечные квартирки. Да и наш знакомый одно время снимал студию площадью 18 квадратов на окраине Тюмени, пока строилась его будущая квартира в хорошем жилом комплексе.
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