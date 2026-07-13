КПРФ определилась с кандидатами в заксо

Свердловское региональное отделение КПРФ выдвинуло кандидатов на выборы депутатов областного заксо. Как сообщили в пресс-службе отделения, в общеобластную тройку вошли: первый секретарь СРО КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев; депутат Госдумы с 2003 года Николай Езерский; руководитель региональной организации «Дети войны», действующий депутат заксобрания Римма Скоморохова.
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