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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Пуляев: «UFC заботится о спортсменах. Кормят три раза в день, витамины выдали, даже мазь для весогонки»

«В этот раз скинул за месяц 12 кг – чувствую себя отлично. Уже восстанавливаюсь, набираю вес. Благо UFC заботится о спортсменах.

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