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Бербок готовят возмутительно почетную ссылку

Бербок готовят возмутительно почетную ссылку

@ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу.

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Нет человека - нет проблем . Усыпить дуру !
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