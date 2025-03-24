@ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вскоре покинет свою должность, нашли новую работу.
Бербок готовят возмутительно почетную ссылку
Комментарии
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Бендер Задунайский
Нет человека - нет проблем . Усыпить дуру !
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16 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Политики Западной Европы измельчали.
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16 час.
Владимир Петров
У РФ право вето - ветировать сучке синекуру.
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13 час.
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