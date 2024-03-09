Что подарить на день рождения дедушке

Подарки любят люди любого возраста, и дедушки – не исключение. Если у вашего дедушки приближается день рождения, то стоит заранее продумать хороший и полезный подарок, который поднимет старичку настроение в праздник.
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