В Израиле призвали поджечь Ливан на фоне пожара из-за ударов «Хезболлы»

Глава министерства нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что «пришло время поджечь Ливан». Таким образом 3 июня он прокомментировал крупный пожар, начавшийся после бомбардировки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии