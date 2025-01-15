Киевские власти способны совершить новые террористические провокации, диверсии в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял об урегулировании конфликта на Украине.
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