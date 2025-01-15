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МИД РФ не исключает новых провокаций со стороны Киева перед инаугурацией Трампа

МИД РФ не исключает новых провокаций со стороны Киева перед инаугурацией Трампа

Киевские власти способны совершить новые террористические провокации, диверсии в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял об урегулировании конфликта на Украине.

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