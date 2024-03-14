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Уединенное племя с невероятно красивыми людьми в объективе Джимми Нельсона

Уединенное племя с невероятно красивыми людьми в объективе Джимми Нельсона

Известный британский фотограф Джимми Нельсон (Jimmy Nelson), который специализируется на съемках исчезающих и малых народов, туземных племен, дважды посетил далекие Маркизские острова, создав потрясающую серию фотографий о жизни аборигенов, не тронутых цивилизацией.

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