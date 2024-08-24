Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины

Юна

Удивляла и до сих пор удивляет позиция всех бывших республик. Сначала "дайте нам свободу", "хотим жить сами", "демократия", "свобода"!!!! А отделившись от СССР, тук-тук в ЕС или сша, "дайте денежек", "научите жить".... И что?! В чём разница, чью им задницу целовать?? А ещё сам народ одичалый какой-то, навыбирали себе президентов-иностранцев или соросят и радуются. Помню, какая-то хохлушка с таким придыханием по ТВ говорила, что у них президент миллионер (порошенко). Как будто он своими миллионами с неё поделится....