Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины

Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины

 Владислав ВОРОНЦОВ  Власти Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна намерены воспитывать молодое поколение в русофобском духе.

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Комментарии
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Юна
Удивляла и до сих пор удивляет позиция всех бывших республик. Сначала &quot;дайте нам свободу&quot;, &quot;хотим жить сами&quot;, &quot;демократия&quot;, &quot;свобода&quot;!!!! А отделившись от СССР, тук-тук в ЕС или сша, &quot;дайте денежек&quot;, &quot;научите жить&quot;.... И что?! В чём разница, чью им задницу целовать??  А ещё сам народ одичалый какой-то, навыбирали себе президентов-иностранцев или соросят и радуются. Помню, какая-то хохлушка с таким придыханием по ТВ говорила, что у них президент миллионер (порошенко). Как будто он своими миллионами с неё поделится....
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