Политика как он...
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Политика как она есть

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Юрист раскрыл, придется ли Инстасамке заплатить за пожар в квартире

Юрист раскрыл, придется ли Инстасамке заплатить за пожар в квартире

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) будет обязана возместить ущерб при пожаре в квартире на Тверском бульваре в Москве, если будет установлено, что она нарушила правила безопасности, сообщил NEWS.

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