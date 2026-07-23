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Трое пострадавших при взрыве газа в Егорьевске находятся в средней тяжести

Трое пострадавших при взрыве газа в Егорьевске находятся в средней тяжести

В Егорьевске Московской области в результате взрыва бытового газа пострадали три человека. Всех доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном Минздраве.

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