«Амкал» играет против Prime Squad в 1/4 финала Кубка Лиги

Prime Squad играет с « Амкалом » в первом четвертьфинале WINLINE Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги , 1/4 финала, первый матч 10 октября, суббота Prime Squad – «Амкал» – 0:0 (первый тайм) Prime Squad : Махаралзе, Елисеев, Ходорченко, Новик, Сэмио, Анисимов, Радченко, Емелин, Лях, Островский, Дора.
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