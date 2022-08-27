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Спикер МИД Захарова: Россия никогда не забудет, что Косово является частью Сербии

Спикер МИД Захарова: Россия никогда не забудет, что Косово является частью Сербии

Российская Федерация никогда не забудет, что Косово является частью Сербии. На это указала в своем Telegram-канале Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

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