Катарина Матернова - о вступлении Молдовы в ЕС

Новая глава представительства Европейского союза (ЕС) в Украине Катарина Матернова сомневается, что представители ЕС заверяли молдавские власти в возможности вступления Молдовы в Евросоюз без Приднестровья.
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