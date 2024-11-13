Творчество Ю.Х. Темирканова: открытие выставки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная выдающемуся дирижеру Юрию Хатуевичу Темирканову, в рамках которой представлены уникальные артефакты и партитуры, хранящиеся в Музыкальной библиотеке Петербургской филармонии.
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