Россия начала разговаривать в Арктике с позиции силы

Россия начала разговаривать в Арктике с позиции силыВчера 1,6K прочитали Российский МИД заявил о непризнании внешних границ континентального шельфа США, установленных Вашингтоном в одностороннем порядке в 2023 году.
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