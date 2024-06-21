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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» вышла из борьбы за Гирасси. «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» по-прежнему хотят форварда «Штутгарта»

«Бавария» вышла из борьбы за Гирасси. «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» по-прежнему хотят форварда «Штутгарта»

Sky Sport Deutschland сообщает, что мюнхенцы отказались продолжать борьбу за форварда «Штутгарта». В числе претендентов на 28-летнего игрока остаются «Челси», «Милан», «Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд.

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