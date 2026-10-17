В ночь на 18 октября в отдельных районах Московской области видимость из-за тумана может упасть до 200–700 метров, он сохранится с 21:00 до 10:00.
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