Эдриан Ньюи вспомнил, как Берни Экклстоун и Кристиан Хорнер спасли ему жизнь

Эдриан Ньюи вспомнил, как Берни Экклстоун и Кристиан Хорнер спасли ему жизньGetty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи рассказал, с чем столкнулся после несчастного случая в 2021 году.
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