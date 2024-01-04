Эдриан Ньюи вспомнил, как Берни Экклстоун и Кристиан Хорнер спасли ему жизнь

Эдриан Ньюи вспомнил, как Берни Экклстоун и Кристиан Хорнер спасли ему жизньGetty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи рассказал, с чем столкнулся после несчастного случая в 2021 году.