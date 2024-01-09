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Главой Евросоюза может стать главный «враг Украины в ЕС», — Politico

Главой Евросоюза может стать главный «враг Украины в ЕС», — Politico

Главой Евросоюза может стать главный «враг Украины в ЕС», — Politico Ирэн ОрлонскаяВиктор Орбан, премьер-министр Венгрии и один из ведущих критиков Украины в Европейском союзе, возможно, временно займет должность председателя Европейского совета.

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