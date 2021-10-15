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Биолог Баранова описала версию о лабораторном происхождении COVID-19

Биолог Баранова описала версию о лабораторном происхождении COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова описала одну из версий возможного происхождения коронавируса нового типа.

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