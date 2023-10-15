В МИД Китая указали на выход Израиля за рамки самообороны в секторе Газа

Историческая несправедливость, которая сохраняется в отношении Палестины уже более полувека, не может дальше продолжаться, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
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