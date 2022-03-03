Итальяно о 0:1 с «Юве»: «Обидно. «Фиорентина» нанесла 22 удара по воротам и почти ничего не позволила им создать»

Винченцо Итальяно подвел итоги игры с «Ювентусом» (0:1). Главный тренер «Фиорентины» дал комментарий после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

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