Приморский округ активно готовится к предстоящим выборам Президента России

В Приморском округе — одном из самых больших по площади в Архангельской области — насчитывается более 200 населенных пунктов, среди которых есть удаленные и труднодоступные, отдать свой голос в ходе народного волеизъявления смогут все приморцыВ Приморском округе — одном из самых больших по площади в Архангельской области — насчитывается более 200 населенных пунктов, среди которых есть удаленные и труднодоступные, отдать свой голос в ходе народного волеизъявления смогут все приморцы— Сегодня ….
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