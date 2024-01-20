Приморский округ активно готовится к предстоящим выборам Президента России

В Приморском округе — одном из самых больших по площади в Архангельской области — насчитывается более 200 населенных пунктов, среди которых есть удаленные и труднодоступные, отдать свой голос в ходе народного волеизъявления смогут все приморцыВ Приморском округе — одном из самых больших по площади в Архангельской области — насчитывается более 200 населенных пунктов, среди которых есть удаленные и труднодоступные, отдать свой голос в ходе народного волеизъявления смогут все приморцы— Сегодня ….