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Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. К войне с Россией НАТО во главе с США толкает не президент Америки Джо Байден, а неоконсерваторы, воспитанником и ярким представителем движения которых является, в частности, глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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