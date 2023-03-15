Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, рассматривает вариант с возвращением в Россию при изменении ситуации, заявил гендиректор компании Оскар Гарсия газете «Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась, <…> мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые … Сообщение Владелец бренда Zara заявил о готовности вернуться в Россию появились сначала на Dengi Review.