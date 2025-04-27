ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракеты со стороны Йемена. «Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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