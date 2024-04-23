Антонов прокомментировал желание США «давить» на российскую энергетику

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 23 апреля, заявил, что Соединенные Штаты в силу своих конъюнктурных и хищнических амбиций перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России, поскольку не могут выстоять в честном экономическом соперничестве.
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