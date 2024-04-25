Усиление мобилизации: для отлова украинцев наберут 15 000 пограничников Евгения КомароваСогласно последним данным, основной проблемой, с которой сталкивается Киев, является выполнение обязательств перед Западом.
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