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Усиление мобилизации: для отлова украинцев наберут 15 000 пограничников

Усиление мобилизации: для отлова украинцев наберут 15 000 пограничников

Усиление мобилизации: для отлова украинцев наберут 15 000 пограничников Евгения КомароваСогласно последним данным, основной проблемой, с которой сталкивается Киев, является выполнение обязательств перед Западом.

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