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Зельдину было 95, Этушу — за 90: театр всё ещё давал им большие роли

Зельдину было 95, Этушу — за 90: театр всё ещё давал им большие роли

Владимиру Зельдину было 95 лет, когда он получил новую центральную роль. Владимиру Этушу — уже за 90, когда Театр Вахтангова выпустил премьеру с его героем в центре истории.

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