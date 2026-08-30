Страна и люди
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Страна и люди

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Российские военные корабли сопроводили суда через Ла-Манш, британцы тихо наблюдали

Российские военные корабли сопроводили суда через Ла-Манш, британцы тихо наблюдали

❗ Российские военные корабли сопроводили торговые суда через Ла-Манш, тогда как британский флот ограничился наблюдением, сообщили в британских ВМС.

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