Безопасное купание в водоемах: советы и меры защиты в Чувашии

В Чувашской Республике принят ряд мер для обеспечения безопасного отдыха на водоемах. Профилактические рейды стали регулярными, а на пляжах Чебоксар и Новочебоксарска появилось больше стендов и витрин с важными рекомендациями.
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