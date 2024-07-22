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Безопасное купание в водоемах: советы и меры защиты в Чувашии

Безопасное купание в водоемах: советы и меры защиты в Чувашии

В Чувашской Республике принят ряд мер для обеспечения безопасного отдыха на водоемах. Профилактические рейды стали регулярными, а на пляжах Чебоксар и Новочебоксарска появилось больше стендов и витрин с важными рекомендациями.

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